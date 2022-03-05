محمد شريف يفتتح التسجيل مبكراً للأهلي أمام المريخ «فيديو»

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تقدم محمد شريف مبكراً للنادي الأهلي بهدف على حساب المريخ السوداني، في اللقاغء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجلة من الجوله الاولى من دور المجموعات بدوري أبطار أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز محمد شريف الهدف بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو؛ محمد شريف.

تشكيل المريخ لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

لعب 8 مباريات، فاز الأهلي 5 مرات، حقق المريخ الوداني الفوز مرة واحدة، سجل المارد الأحمر16 هدف سجل المريخ 7 أهداف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.