/683332/وزيرة-البيئة-تشكيل مجموعات-عمل-لاستضافة-القمة-العالمية-للمناخ-في-مصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن كل الأجهزة والجهات المعنية شكلت لجان ومجموعات عمل من أجل استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تترأس جميع هذه اللجان.

وزيرة البيئة: تشكيل مجموعات عمل لاستضافة القمة العالمية للمناخ في مصر

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن تم حضور البعثة التخططية من أجل القمة العالمية للمناخ الأولى لشرم الشيخ في الفترة من 22 فبراير حتي 2 مارس وهذه كانت بعثة هامة جدا، وعند حضور تلك البعثة وجدت الدولة المصرية علي جاهزية تامة لأقامة تلك القمة العالمية بمصر. وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم عمل خطط مشتركة بين الوزارت في مصر وبين الأمم المتحدة من أجل أقامة القمة العالمية للمناخ لأنها الشريك الأساسي في تلك القمة.

وزارة البيئة تقوم بأختصاصتها وهي الحفاظ علي البيئة

وأشارت إلى أن خلال الشهرين الماضيين حددنا التزامات كل جهة معينة والبعثة الدولية وجدت أن كل ملف جاهز تماما، موضحة أن وزارة البيئة تقوم بأختصاصتها وهي الحفاظ علي البيئة من خلال الأذرع التنفيذية وهي الوزارت المعنية.

وتابعت أن وزارة البيئة مع محافظ جنوب سيناء لدينا خطة طموحة وخطة في الحقيقة نسابق بها الزمن لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء وهناك بعض الدول عندما تقوم بتحويل مدينة إلى مدينة خضراء تأخذ وقتا كبير.

مضيفة إلى أن وزارة البيئة قامت بالاشتراك مع وزارة السياحة والأثار لتحويل الفنادق إلى علامات خضراء وتحويل مراكز الغوص وتحويل الكهرباء الى لوحات شمسية بالتعاون مع وزارة السياحة والكهرباء وقطاع البنوك.