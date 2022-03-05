/683330/27-اقتراح-برغبة-على-طاولة-شكاوى-النواب-غدا

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعها غدا برئاسة النائب عاطف ناصر رئيس للجنة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة،حيث تناقش الاقتراح المقدم من النائب/ مصطفي سالم، بشأن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

تحيامصر

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مبنى جديد لمستشفى السنبلاوين العام ودخولها منظومة التأمين الصحي الشامل – محافظة الدقهلية. -

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ منى عمر، بشأن انتقال أطباء القومسيون الطبي إلى محل إقامة المرضى (ذوو الحالات الحرجة أو المعاقون) أو إلى مكان وجودهم المؤقت (كالمستشفيات).

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ دعاء عريبي، بشأن إنشاء وحدات لمتابعة الحالات التي تعافت من فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية والحكومية بالمحافظات.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عادل عامر، بشأن تحويل مركز صحة الأسرة بشبرا شهاب مركز القناطر إلى مركز طبي – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان والسموم بمستشفى ناصر العام بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد بلال البرلسى، بشأن دعم مستشفيات مدينة المحلة الكبرى بالأجهزة المطلوبة وإصلاح أجهزة التكييف بمستشفى المبرة – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ليلى أبو إسماعيل، بشأن تحويل مستشفى ميت عساس التكاملي إلى مستشفى مركزي – مركز سمنود – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ميرفت عبدالعظيم إبراهيم، بشأن تطوير مستشفى الفيوم العام – محافظة الفيوم.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ منى عبدالله عبدالغني، بشأن إنشاء وحدة لعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء مستشفى حميات بمحافظة جنوب سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سامي كامل، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية 30 يونيو بمركز ومدينة بئر العبد إلى وحدة رعاية متكاملة – محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ حسام المندوه الحسيني، بشأن تحويل مبنى الأسنان (ب) بمستشفى بولاق الدكرور إلى مركز أبحاث لطب الأسنان – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ نرمين بدراوي، بشأن إمداد مستشفى شبرا منت بالأجهزة الطبية – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ جيهان البيومي، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام العام بالأجهزة والمعدات اللازمة – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد عبدالسلام قوره، بشأن إنشاء معهد تمريض بقرية السلام (الكشح سابقًا) مركز دار السلام – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تيسير إجراءات إنشاء المدارس في حالة وجود متبرع.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ أمل عصفور، بشأن تعديل القرار الوزاري الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم (247) لسنة 2011 بإصدار لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية للمعاهد القومية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ نسرين عمر، بشأن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التعليم الفني في إقامة مشروعات للشباب.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج أو معهد فني صناعي بقرية ميت عساس - مركز سمنود – محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد الجارحي، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية بقرية الحامولي – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ حنان عبدالمنعم عوض، بشأن تفعيل الورش والأجهزة والمعدات الموجودة بالمخازن داخل المؤسسات والمدارس الفنية والصناعية والفندقية وجعلها منتجة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ آية مدني، بشأن إنشاء فرع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية بمحافظة الوادي الجديد لتنمية المهارات الرياضية لأبناء المحافظة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ أحمد رمزي ناجي، بشأن إنشاء دورات مياه لمدرسة منشأة رضوان– مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تحويل مدرسة مجمع أم المؤمنين بنات بروض الفرج إلى مدرسة دولية حكومية – محافظة القاهرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب/ سيد نصر، بشأن إعادة النظر والموافقة على ارتفاعات الأبنية التعليمية وزيادة بناء الطوابق المتكررة بمدارس منطقة حدائق القبة – محافظة القاهرة.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب/ أحمد علي إبراهيم: الأول: بشأن إنشاء مبنى إضافي جديد بمدرسة الغرفة التجارية الأمريكية التجريبية لغات – حي المرج – محافظة القاهرة. الثاني: بشأن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة المرج الرسمية التجريبية لغات بقصر الأميرة نعمة – حي المرج محافظة القاهرة