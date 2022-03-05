وزيرة الهجرة: حل مشاكل الطلاب القادمين من أوكرانيا مع وزارة التعليم العالي



قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية حريصة على مستقبل أبنائها الطلاب التعليمي القادمين من أوكرانيا.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم حصر كل أعداد الطلاب القادمين من أوكرانيا للعمل على حل مشاكلهم التعليمية، موضحة أن الدولة سوف تضع كل الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالطلبة المصريين في أوكرانيا.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزير التعليم العالي سيرعي الظروف التي واجهت الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم العمل على مساعدة الطلاب المصريين المتواجدين في المدن الأوكرانية حيث تتواجد أعداد قليلة في عدد من المدن الأوكرانية من أجل إعادة إلى مصر.

وقدمت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر إلى السفارات المصرية المتواجدة بالجوار من أوكرانيا على دورهم في دعم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه يتم تجميع عدد من الطلاب المصريين على الحدود في الدول المجاورة لأوكرانيا من أجل تسفيرهم إلى الطائرات وعودتهم إلى القاهرة.

وطمأنت وزيرة الهجرة على حالة المصري محمد سعد زايد المصاب الوحيد في الأحداث في أوكرانيا وتعرض للإصابة بثلاث طلقات نارية حيث خرج من المستشفى بسلام ووصل إلى الحدود من أجل إعادته إلى القاهرة.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك طائرة ستتوجه إلى رومانيا غدا لنقل الطلاب المصريين من رومانيا.