مكرم : قرار القيادة السياسية بعودة العالقين من أوكرانيا أثلج صدورنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات من بداية الأزمة "الروسية - الأوكرانية" ونحن فى تواصل دائم مع المصريين بأوكرانيا.





وأضافت الوزيرة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار القيادة السياسية بإجلاء الطلاب المصريين بعد أزمة أوكرانيا أثلج صدورنا جميعًا، مشيرة إلى هناك جهود مستمرة مع عدد من الوزرات والسفارات من أجل عودة المصريين بخير إلى أرض الوطن. وأوضحت أن الوزارة طرحت استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالبهم. وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات وصول الطلاب المصريين، وتم استقبالهم من جانب قيادات المطار وشركة ميناء القاهرة الجوى. يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

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