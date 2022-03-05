نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يحصل على درجة الدكتوراة (صور)

جدة - نرمين السيد - حصل إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة عين شمس، وذلك عقب مناقشة رسالته التى حملت عنوان ( التقويم البيئى والاقتصادى لمشروعات الشبكة القومية للطرق بمحافظات القاهرة الكبرى).





حضر مناقشة رسالة الدكتوراه، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ﻣﺤﻤﺪ سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة ووزير النقل والمواصلات الأسبق، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية الاسبق ولفيف من الوزراء والمحافظين السابقين. وكانت الرسالة تحت رئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور تامر عبد المنعم راضى (أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السابق كلية التجارة جامعة عين شمس)، وإشراف الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم القصاص أستاذ بيئة التربية والمياه - عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية سابقا جامعة عين شمس، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى صبرى على ( أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعه عين شمس. ٩ وتكونت لجنة الحكم بجانب المشرفين من الأستاذ الدكتور عبد القوى أحمد مختار خليفة (أستاذ بكلية الهندسة محافظ القاهرة ووزير المرافق الأسبق)، والأستاذ الدكتور عمر عبد الحميد سالمان، أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية - عميد كلية التجارة جامعة حلوان الأسبق. أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من جانب الباحث، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة فى مجال المشروعات القومية والطرق على وجه العموم، ما دعاهم لمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير «مرتبة الشرف الأولى».

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