بث مباشر.. مسؤول بأطفال بلا مأوى يكشف تفاصيل دعم الحكومة

جدة - نرمين السيد - كشف حازم الملاح، المسؤول الإعلامى فى المباردة الرئاسية "أطفال وكبار بلا مأوى"، تفاصيل برنامج المبادرة، منذ بداية نشاطها، مؤكدًا أنها مبادرة قومية تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى وجود 5 محاور أساسية فى البرنامج.





وتابع الملاح، خلال بث مباشر، لموقع "دوت الخليج"، أن المحور الأول فى برنامج "أطفال بلا مأوى" خاص بفرق المُشاة، تضم 17 وحدة متنقلة تعمل فى 13 محافظة، تعمل على تقديم الدعم بشكل يومى، من خلال تواجد مدرب داخل كل وحدة، أخصائين، اجتماعى، ونفسى، ونشاطى، ومسعفين.

وأكد أن الفريق يهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، من خلال وجود خريطة إرشادية من وزارة التضامن الاجتماعى بأماكن تواجد هؤلاء الأطفال، مردفًا: بننزل أسفل الكبارى، والميادين.

وأشار الملاح إلى أنه قبل إنشاء المبادرة الرئاسية أطفال بلا ماوى، كان يتم تقديم الدعم للأطفال من خلال الجهود الفردية لبعض الجمعيات الخيرية، مؤكدًا على وجود مسح شامل شارك فيه 3 آلاف باحث فى عام 2014، أظهر أن هناك 10 محافظات هى الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال، وذلك من خلال تواجدهم فيما يقرب من 2500 نقطة تجمع.

وأوضح المسؤول الإعلامى أن هناك العديد من التحديات واجهتهم فى بداية عمل المبادرة، لافتًا إلى أن أغلب الأطفال كانوا لا يعرفون الهدف من هذه المبادرة، أو الخدمات التى تقدمها، لكن بمرور الوقت كون الفريق ثقة متبادلة معهم، الأمر الذى انعكست نتائجه مستقبًلا على الأطفال.

ولفت الملاح، إلى أن الأطفال فى الشوارع يكون أكثر عرضة للحروق والجروح، ومن هنا يأتى دور المسعفين فى تقديم الخدمات الطبية لهم، فضًلا عن دور الأخصائى النفسى والاجتماعى، اللذان يعملان على دراسة حالة هؤلاء الأطفال.



كما أكد أن هناك 6 مؤسسات لرعاية الأطفال تم تطويرهما بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى تبنى فلسفة جديدة خلال الآونة الحالية من خلال تقديم الرعاية المطلوبة للأطفال وأن تكون جاذبة لهم، الأمر الذى لم يكن يحدث سابقًا على حد قوله.

وأضاف الملاح، أن المبادرة الرئاسية اتجهت إلى تطوير شامل فى البنية التحتية لهذه المؤسسات، فضًلا عن استحداث بعض الأنشطة والتدريبات الجديدة بداخلها، مثل ورش الموسيقى، والرسم.

وذكر أن المؤسسة أنشئت مدرسة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمدرسين من الوزارة، وذلك من أجل التشديد على جذب الأطفال بداخلها، مع التمكين ودمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع بشكل سريع، وهو متمكن من العديد من الأنشطة.