/683329/لكل-بطل-على-حدة-شاهد-البوسترات-الدعائية-لمسلسل-توبه-رمضان-2022

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «توبه»، الذي يخوض بطولته الفنان عمرو سعد بجانب الفنان ماجد المصري، والفنانة أسماء أبو اليزيد، البوسترات الدعائية للعمل، لكل بطل على حدة، وذلك تشويقا للجمهور لعرضه في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد البوسترات الدعائية لمسلسل توبه المقرر عرضه في رمضان 2022

وظهرت البوسترات الدعائية لمسلسل توبه أحدهم جمع أبطال العمال وهما أسماء أبو اليزيد وماجد المصري وصبا مبارك وعمرو سعد ودياب، والاخر جمع الابطال الرجال بجانب عمرو سعد، والأبطال النساء بجانب سعد، ثم تداول الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر بوستر كل بطل على حدة.

مسلسل توبه لعمرو سعد

يعرض مسلسل توبه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2021، عبر قناة mbc مصر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

عمرو سعد يتألق في دراما رمضان 2021

وكان قد شارك الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب الفنان الكبير مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.

عمرو سعد في فيلم همس الصحراء

من ناحية أخرى انتهى عمرو سعد من تصوير افيلمه الجديظ «همس الصحراء»، بمنطقه صحراء سيوة فى مصر، ويعد الفيلم المشاركة الأولى للفنان عمرو سعد في فيلم عالمى، ويقدمه بشكل جديد، ويحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحه.

ويتعاون به عمرو سعد مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة علي جائزة الاوسكار مرتين

ويشارك في فيلم «همس الصحراء» بجانب عمرو سعد، نيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام، ومن إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.