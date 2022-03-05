/683328/طرح-البوستر-الثنائي-لمسلسل-سوتس-بالعربي-لـ-أحمد-داود-وآسر-ياسين-صور

دوت الخليج يرصد لكم البوستر الثنائي لمسلسل «سوتس» بالعربي للنجمين أحمد داود وآسر ياسين وذلك خلال السطور القادمة.

البوستر الثنائي لمسلسل «سوتس» بالعربي

وبالنسبة لشخصيات كلًا من أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل يظهروا بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت باكر ليخوضا تحديات صعبة لحل بعض القضايا التي تواجههم.

ويأتي المسلسل بمشاركة أحمد داود وآسر ياسين بطولة المسلسل مع العديد من النجوم، ومنهم: ، محمد شاهين وتارا عماد، صبا مبارك، ريم مصطفى كما أن المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن الجدير بالذكر أن تحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل على تقييم 8.4 على موقع IMDb.

أعمال أحمد داود الفنية القادمة

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر أحمد داود إطلاق فيلم جديد له يوم 13 المقبل في دور العرض السينمائية عقب انتهاء السباق الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة ذلك الفيلم، كلًا من: دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ومن الجدير بالذكر، أن بدأ داود مؤخرًا تصوير فيلمه المقبل «هيصة»، ويقوم داود فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء، والفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

معلومات عن أحمد داود

هو نجم مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي.

ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود باالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة.