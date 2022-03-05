اسلام ساسو: «مدرستش مزيكا بس عندي موهبة من الدي جي»..ورد قاسي من حلمي بكر

/683327/اسلام-ساسو-مدرستش-مزيكا-بس-عندي-موهبة-من-الدي-جيورد-قاسي-من-حلمي-بكر

صرح إسلام ساسو، موزع أغنيات مطربي المهرجانات، بأنه لم يدرس المزيكا حتى الآن لكنه لديه الموهبة منذ زمن بسبب عمله في «الدي جي»، مؤكدا أنه ينميها بالممارسة، ليبدأ الجدل بينه وبين الموسيقار حلمي بكر.

دوت الخليجيرصد حوار بين اسلام ساسو وحلمي بكر خلال برنامج كلام الناس

بدأت مداخلة إسلام ساسو خلال برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، بسؤال من الموسيقار حلمي بكر، قال فيه «تعرف إنك بتدراي وراك الملحنين الفاشلين»، ليجيبه ساسو قائلا: «انا الملحن بيدي أول جزء من الأغنية واحنا بنعمل ال80% منهم»، ليوافقه بكر الرأي قائلا: «80٪ من الملحنين يصنعهم الموزعون».

اسلام ساسو: لم أدرس المزيكا

واعترف اسلام ساسو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلام الناس اليوم السبت بأنه لم يدرس المزيكا ولكنه لديه موهبة مع المجال بسبب عمله في الدي جي، ليرد عليه حلمي بكر قائلا: «الدي جي مثال للمستمع الجيد، وممكن تبقى غاوي توزيع بس مش شاطر، لازم تلعب مزيكا وتشتغل على آلة، انا ممكن أجيب واحد يهتف واشغله إيقاع».

حلمي بكر: محمد رمضان لو مثل بس هينجح وهيفاء وهبي متغنيش تاني

وأوضح حلمي بكر رأيه في بعض نجوم الوسط الفني فقال: «محمد رمضان مش مغني ولو مثل بس هينجح، وهيفاء وهبي ممثلة شاطرة جدا وبقولها متغنيش تاني، أما عن رامي صبري فهو صوته رائع لكنه ظلم نفسي، وراي إني أحمد مكي أروع مطرب راب في مصر».

حلمي بكر يهاجم مطربي المهرجانات

وسبق وأن هاجم حلمي بكر خلال البرنامج، مطربي المهرجانات قائلا: «كل أما نمضى في الزمن بننقص ونضيع عن طريق أميين وجهلة، ازاي واحد جاهل لا بيكتب ولا بيقرأ يطلع يقول أنه عنده كام مليون مشاهدة ونصدقه للدرجادي معندناش وعي».

حملي بكر: فيه مطربين مهرجانات أصواتهم حلوة

وتابع حلمي بكر حديثه، مقرا بأن بعض مطربي المهرجانات لديهم أصوات ذهبية فقال: «فيه منهم أصوات حلوة جدا ولاكن بيحملوا ألفاظهم صفائح زبالة اي هاتي بوسة يابت دي، كلماتهم فيها إيحاءات جنسية بتأثر على الأطفال، وبقول ماشين بمبدأ خالف تعرف، وبيسموا نفسهم اسماء غريبة زي علي كفته، وتطلع النقابة تقول غيرو اسمائكم المفروض يغيروا من نفسهم».