/683323/تشكيل-هجومي-من-الأهلي-لمواجهة-المريخ-السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلة فريقه لمواجهة، المريخ السوداني على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن الللقاء المؤجل من الجوله الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

ويسعى النادي الأهلي للفوز على المريخ، خاصة بعد خسارة المباراة الماضية أمام صن داونز بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما يريد المريخ تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة الحمراء في المبارة التي تجمعهكم ببعضهم.

تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو؛ محمد شريف.

تشكيل المريخ لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

لعب 8 مباريات، فاز الأهلي 5 مرات، حقق المريخ الوداني الفوز مرة واحدة، سجل المارد الأحمر16 هدف سجل المريخ 7 أهداف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.