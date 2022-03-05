/683321/حلمي-بكر-عن-مطربي-المهرجانات-بيختاروا-ألفاظهم-من-صفائح-الزبالة

تحدث الموسيقار حلمي بكر خلال حلوله ضيفا على برنامج «كلام الناس»، اليوم السبت الموافق 5 من شهر مارس، عن رأيه في مطربي المهرجانات ونوعية الأعمال الذي يقدمونها، خاصة بعد اتهامات البعض عليه بأنه دائم الانتقاد لهذا النوع من الأغنيات.

دوت الخليج يرصد رأي حلمي بكر في مطربي المهرجانات خلال برنامج كلام الناس

وقال حلمي بكر خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة mbc مصر: «كل أما نمضى في الزمن بننقص ونضيع عن طريق أميين وجهلة، ازاي واحد جاهل لا بيكتب ولا بيقرأ يطلع يقول أنه عنده كام مليون مشاهدة ونصدقه للدرجادي معندناش وعي».

حملي بكر: فيه مطربين مهرجانات أصواتهم حلوة

تابع حلمي بكر حديثه، مقرا بأن بعض مطربي المهرجانات لديهم أصوات ذهبية فقال: «فيه منهم أصوات حلوة جدا ولكن بيحملوا ألفاظهم صفائح زبالة اي هاتي بوسة يابت دي، كلماتهم فيها إيحاءات جنسية بتأثر على الأطفال، وبقوا ماشين بمبدأ خالف تعرف، وبيسموا نفسهم اسماء غريبة زي علي كفته، وتطلع النقابة تقول غيرو اسمائكم المفروض يغيروا من نفسهم».

حلمي بكر يهاجم حمو بيكا ويصفه بالحشرة

وهاجم حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج كلام الناس الفنان حمو بيكا فقال: «لم يطلع حشرة يقول هو حلمي بكر مين، انت اللي مين وتاريخك اي لو انت حصلت على الشهادة اللي عندي هيلبسوك تاج الجزيرة، جنى على نفسه أما قال دا مين؟ أنا اللي سقطك».

وانتقل للحديث للمطرب عمر كمال وحسن شاكوش فقال: «الدكاترة اللي راحت تعمل عمرة وبعد كدة طلع غنى، المفروض يطلع تصريح بالغناء حتى لو برة مش بالعافية».

معلومات حول الموسيقار حلمي بكر

الجدير بالذكر أن حلمي بكر هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة، منها أوبريت الحلم العربي.