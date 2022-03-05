/683320/تشكيل-المريخ-الرسمي-لمواجهة-الأهلي-في-دوري-أبطال-أفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمريخ السوداني، تشكيلة الفريق لمواجهة الأهلي على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجلة من الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد المريخ تحقيق نتيجة إبجابية خاصة بأنه يلعب مبارياته على ملعب السلام وهو نفس ملعب الأهلي، بينما يريد المارد الأحمر تحقيق الفوز على الفريق السوداني بعد التعثر الأخير أمام صن داونز، بالخسارة بهدف نظيف على ستاد القاهرة

تشكيل المريخ لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: توماس بواك - حمزة داوود – مصطفى كرشوم - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - عمار تيفور - عماد الصيني

خط الهجوم: السماني الصاوي - توني أدجوماري - رمضان عجب

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

لعب 8 مباريات، فاز الأهلي 5 مرات، حقق المريخ الوداني الفوز مرة واحدة، سجل المارد الأحمر16 هدف سجل المريخ 7 أهداف.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد المريخ السوداني في المركز الثاني بالوصافة، برصيد 4 نقاط، في المجموعة الأولى، من أصل مبارتين، تعادل في الأولى مع صن داونز، وحقق الفوز في الثانية على غريمه المحلي الهلال.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، مرتين على التوالي، الأولى كانت بقطر وعلى حساب بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية "الكونكاكاف" بركلات الترجيح، والثانية بالإمارات، على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.