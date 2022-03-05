/683319/بعدما-حققت-تريند-رقم-1-هل-لحن-أغنية-البخت-لـ-ويجز-مسروقة-من-عمرو-دياب

تصدرت أغنية «البخت» لـ ويجز التريند بعدما حققت 11 مليون مشاهدة في أيام قليلة من إصدارها، وكثرت الأقاويل حول سرقة لحن «البخت» من أغنية شهيرة للهضبة عمرو دياب أصدرها عام 2001.

دوت الخليج يرصد لكم حقيقة سرقة أغنية «البخت» لـ ويجز من الهضبة عمرو دياب وذلك خلال السطور القادمة.

أغنية البخت مسروقة من عمرو دياب؟

تداول رواد التواصل الإجتماعي أقاويل حول سرقة اللحن الخاص بـ أغينة «البخت» لمغني الراب ويجز من الهضبة عمرو دياب، وكانت الأغنية الذين شبهوها بـ البخت هي «يا حبيبي لا» لعمرو دياب التي كانت ضمن ألبوم «أكتر واحد بيحبك» عام 2001 وكانت من ألحان عمرو مصطفى.

ولكن بعد سماع كلًا من الأغنيتين، لم يثبت تطابق اللحن فيهم، أو وجود أي علاقة بين اللحنين، واختلافهم بشكل كبير، وبالتالي لا صحة لهذه الأقاويل التي تزعم بسرقة أغنية الخت لـ ويجز من عمرو دياب.

كلمات أغنية «البخت»

عيني منها بشكل جدى وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى ومش باجى على بالها ومفكرتشى انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى بلعب البخت سالتها ورفضتنى استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي ياخى كنت ع الثبات وهزتنى واللى فات ده كان سحرى مش باجى على بالها أن جت سيرتى انا بالى معاها مش ملكى قالت كلام قبل ماتشوفنى انا عارفنى صعب ومش مفهوم كلامى دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومنى ملاك برئ ولا انا مخدوع هى توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتنى ولا سحرتلى وعيون مش محتاجه تسحرلى ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى ونسيتنى وفى قصتى حبستنى والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندى وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون كلامى على قد اللى معايا وفى الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسور اللى مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبى انا صحيت محطوط

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغانلها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع