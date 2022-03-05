نقيب الصيادين : 12 بحارًا مصريًا من كفر الشيخ والبحيرة عالقون في ميناء نيكولاس بأوكرانيا

/683315/نقيب-الصيادين--12-بحارا-مصريا-من-كفر-الشيخ-والبحيرة-عالقون-في-ميناء-نيكولاس-بأوكرانيا

كشف أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، اليوم السبت، أنه يوجد بعض السفن التجارية يعمل عليها بعض البحارة المصريين المحاصرين، في ميناء نيكولاس في أوكرانيا ومنهم السفينة المسماة “نيو شيلنج” تحمل الجنسية اللبنانية وهي راسية على رصيف الحديد بالميناء بدولة أوكرانيا، وعليها 8 بحارة معظهم من محافظة كفر الشيخ، يواجهون الحصار وهم في وضع خطر.

وقال "نقيب الصيادين" إن السلطات الأوكرانية بالميناء لم تسمح لهم بالتحرك والسفر، رغم أن هذا الميناء يقع في أوكرانيا وهو قريب جدًا من الحدود الرومانية، لافتاً إلى أن الأوضاع أصبحت فى غاية الخطورة في أوكرانيا خاصةً مع توسيع نطاق الحرب الروسية هناك.

وأشار "نصار" إلى أن السفينة الثانية وعليها 4 بحارة مصريين محاصرين أيضاً في نفس الميناء، وهم من مركز رشيد بمحافظة البحيرة، علمًا بأن جميع البحارة كل أملهم هو مساعدتهم في العودة إلي أرض الوطن، عبر رومانيا مثل الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا. وناشد نقيب عام الصيادين، القيادة السياسية ووزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في رومانيا بسرعة التدخل لعودة هولاء البحارة المصريين إلي مصر عبر رومانيا في أسرع وقت.

الأزهر يطلق ندوات توعية الأسرة فى كفر الشيخ

نظمت إدارة الجواله والخدمة العامه بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة اليوم الإثنين " برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية" لجوالات الجامعة في المدينة الجامعية للطالبات ندوة بعنوان «أسرة مستقرة مجتمع آمن"، تنفيذا لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة لقاءًا توعويًّا، ضمن سلسلة الندوات التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ وذلك في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لرفع الوعي الطلابي وذلك لتعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية .

وفي إطار اهتمام الدوله بهذه الحملات لحماية الأسرة المصرية من المؤثرات والأفكار الخارجيه، وتنفيذ خطة نشاط إدارة الجوالة والخدمة العامة، برئاسة الدكتور صفوة شلبي ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد ، أمل عبد الرحمن ، أحمد عبدالله . واستهدفت الندوة التعريف ببرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي أطلقه الأزهر الشريف تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، وتوضيح آليات عمل البرنامج القائم على إبراز دور الأسرة في المجتمع، وتعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.