نقيب المأذونين: زواج القاصرات حول الابن لـ أخ وأحدث مشاكل في الميراث

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه يبغي إصدار قانون بتجريم زواج القاصرات لأن من يقومون بعقد القران في هذه الحالات يكونون من منتحلي الصفة، وليسوا مأذونين شرعيين.
وأضاف إسلام عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن زواج القاصرات أدي إلى وجود حالات خلط للأنساب، وأصبح الابن أخ، وحدثت مشكلات في الميراث.
وطالب نقيب المأذونين، بضرورة تجريم الزواج قبل 18 عاما، وحبس المأذون أو من ينتحل صفته، موضحا أن الدستور لا يعترف بالأطفال الذين يأتون من أبوين أصغر من السن القانونية وهو ما يخلق مشكلات كبيرة ويجعلنا بحاجة ملحة إلى تجريم هذا الزواج.
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