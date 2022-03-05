/683318/غادة-علي-زواج-القاصرات-مجرم-فى-القانون-ولكن-لا-يوجد-عقوبة

قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، إن التي تتزوج قاصرة تحت السن القانوني، لا تستطيع تسجيل مولودها الا بعد إصدار شهادة الزواج القانونية الخاصة بها دون ذلك فإن الطفل لن يكون مسجلا داخل السجلات المصرية وكأنه لم يكن.

دوت الخليج غادة علي تعقب على انتشار ظاهر الزاوج القاصرات وأضافت علي خلال حوار تليفزيوني في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" أن زواج القاصرات يكون تحت إجبار الأسرة وليست بإرادة الطفلة وهذا يكون تابع للعادات والتقاليد من وجهة نظر تلك العائلات. وتابعت عضو مجلس النواب أن الذي يعاقب في التشريع المقدم الخاص بزواج القاصرات داخل مجلس النواب هم اولياء الأمور والمأذون وأي طرف أخر متوسط في تلك الزيجة. وأوضحت الدكتورة غادة أن زواج القاصيرات بالفعل مجرم داخل القانون المصري ولكن لم يكن هناك عقوبة كفعل زواج قصر، وكانت العقوبة علي التزوير عندما يوثق المأذون عقد زواج لطفل أو طفلة دون السن القانوني.

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