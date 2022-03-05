/683317/حلمي-بكر-يهاجم-جمهور-مطربي-المهرجانات-معندهمش-ذوق-وبيتعاطوا-الأغاني-زي-المخدرات

هاجم الموسيقار حلمي بكر جمهور مطربي المهرجانات، وذلك أن طريق توجيه رسالة قاسية لهم خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، مشيرا إلى أنهم لا يفهمون معاني هذه الأغنيات إنما يتعاطوها كالمخدرات.

دوت الخليج يرصد هجوم الموسيقار حلمي بكر على مطربي المهرجانات

وقال حلمي بكر خلال حلقة اليوم السبت من برنامج «كلام الناس»: «الناس أصبحت معندهاش ذوق واحنا اللي بنسمح لللي بيجري في الشوارع لانه يتنشر في الاعلام ويتشهر».

وتابع: «نفسي اعرف الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقول انه وصل للملايين مشاهدة وازاي الناس تصدقوا، بقينا نوصل للتفكير اللاوعي، احنا كل أما نمضى في الزمن بننقص ونضيع عن طريق أميين وجهلة».

واختتم حلمي بكر حديثه: «جمهور مطربي المهرجان أصبح بيتعاطى أغاني ومش بيفهم الكلام اللي بيتقال، وتيجي تقوله يتفاجيء إن الأغنية اللي بيسمعها فيها الكلمات دي».

معلومات حول الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر هو ملحن مصري لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: "سيدتي الجميلة" و"حواديت" و"موسيقى في الحي الشرقي"، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحّن الكثير من الأغاني الناجحة، منها أوبريت الحلم العربي.

زيجات حلمي بكر من الوسط الفني وخارجه

تزوج حلمي بكر من تسع زوجات جاء في مقدمتهن الفنانة المعتزلة سهير رمزي وعلية التونسية يليهن "راندا" ابنة خالة الفنانة السورية أصالة و"شاهيناز" شقيقة الفنانة شويكار. وهو متزوج حالياً من السيدة "نارمن".

وردة السبب في شهرة حلمي بكر

استمعت وردة إلى بعض ألحانه وأعجبت بها كثيراً وقررت تقديمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، سجل حلمي بكر أولى أغنياته بعنوان "كل عام وأنتم بخير" التي أعطاها له الشجاعي، وسُجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية.

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج كلام الناس في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساء على قناة mbc مصر