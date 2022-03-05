/683313/غادة-علي-حديث-الرئيس-السيسي-عن-زواج-القاصرات-بداية-حل-للأزمة

قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسلط الضوء علي زواج القاصرات في جميع مؤتمرات المرأة التي تقوم بها الدولة، مؤكدة أن هذا بداية الاعتراف بالأزمة.

دوت الخليج

القضاء على ظاهرة زواج القاصرات

وأضافت علي خلال حوار تليفزيوني في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" أن اليونيسيف أقرت أ هناك 12 مليون فتاة قاموا بالزواج قبل السن القانوني حول العالم.

وتابعت عضو مجلس النواب أن العوامل الأساسية لزواج القاصرات هو الفقر، وهناك بعض الأسر تزوج بناتها في سن صغير للانفاق علي باقي أفراد الأسرة.

وأوضحت الدكتورة غادة أنها رأت بعينها حالات زواج قاصرات وكان ذلك من أجل عدة أشياء منها الفقر.

هذا وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.