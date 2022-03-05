زينب غريب عن نجمة الفوازير نيللي: «أمي وسبب التسامح في حياتي»

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دوت الخليج يرصد لكم منشور الفنانة زينب غريب حول فنانة الفوازير نيللي وذلك خلال السطور القادمة.

زينب غريب وفوازير نيللي

نشرت زينب غريب عبر موقع «فيسبوك» قصة تروي فيها عن موقف من طفولتها، وقالت فيه: حادثة صغيرة من وانا في المدرسة خلت كل اصحابي يقولوا عليا كدابة! ببساطة مدرس طلب من كل واحد في الفصل انه يوصف مامته عاملة ازي ؟ بمناسبة يوم عيد الام. وتابعت زينب: ولما جي الدور عليا قلت ان مامتي اسمها نيلي وانها بتشغل في الفوازير وغنيت لاصحابي كان في فراشة صغيرة واني هي بتعلمني كل حاجة علشان عندها عصاية سحرية ! ....قطع...شاشة سوداء ...غيوم حوليا في كل مكان واخدت في وشي تعليقات ما بين ياكدابة، يافشارة لا طبعا علشان انتي شعرك اسود ومش شكلها خالص !!!! ازي يعني الفنانة نيلي تبقي امي ؟!!!

وأردفت زينب: طبعا عيطت لاني معرفتش اوصف احساسي الصغير في كلام زي ان مين يقدر يحاسبنا علي الأحلام والخيال طالما بتولد جوانا طاقة إيجابية لينا ولغيرنا! ...واننا كبشر عبارة عن اختيارت في الحياة يجمعنا الحب والالم احيانا ...فاية المشكلة لو حلمت واخترت ان نيلي تكون امي ؟!! هي فعلا تستحق ومصدر فخر لكل البنات ... وأختتمت زينب المنشور: دا هي السبب في الرقص والغناء والنكش والتسامح اللي في حياتي ...شكرا اني قابلتك وسلمت عليكي حتي لو مش هتفتكريني يكفيني ضحكة عيونك».

زينب غريب وواقعة التحرش

وعلى الصعيد الآخر، قد أصدرت محكمة جنح قصر النيل قرار خلال الأيام الماضية، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف بهاتفه.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، قد أحالت المتهم محبوسًا للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة زينب غريب، حيث قام المتهم بتصوير المجنى عليها من الخلف أثناء سيرها في منطقة وسط البلد، وتم القبض عليه وأحالته النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.