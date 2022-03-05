/683310/تسيير-رحلات-من-مصر-لنقل-السائحين-الأوكران-لدول-الجوار-الأوكراني

في إطار الحرص على تقديم الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين للسياحة..

في إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفي ظل الأحداث الجارية حاليا في الأزمة الروسية – الأوكرانية، تواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم في مصر.

دوت الخليج

تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكران لدول الجوار الأوكراني

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية تتمثل في: مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.

واضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي (مصر للطيران ، وإير كايرو)؛ لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة.

ووفق ذلك تم، حتى الآن، نقل حوالي (4000 ) سائح أوكراني، كما يتم تباعا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

وكان استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت الموافق 5\3\2022، طائرتين تابعتين لشركة أيركايرو، على متنها عدد 177 من الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا عبر بولندا. الطلاب المصريين من اوكرانيا عبر بولندا جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إجلاء الطلاب المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

يذكر أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم مساء أمس إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع المؤسسات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.