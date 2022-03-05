شروط تعجيزية..سمير فرج يكشف تفاصيل المفوضات بين روسيا وأوكرانيا 

/683309/شروط-تعجيزيةسمير-فرج-يكشف-تفاصيل-المفوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الحرب بين روسيا بين وأوكرانيا، تعتبر حرب محدودة تقليدية لأنها محدودة القتال بالدبابات والطائرات وليست بالنووي ولكن لها تأثيرها عالمي في الاقتصاد وجميع دول العالم تأثر بذلك الحرب، مشيرا إلى أن أسعار النفط والذهب والحبوب زادت بعد تلك الحرب.

دوت الخليج

آخر تطورات الأوضاع بين روسيا و اوكرانيا

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يترك الحرب في أوكرانيا ولن يتراجع عن الحرب حتي يتم التوقيع علي اتفاقية فيها عدم أنضمام أوكرانيا لحلف النيتو.

وتابع المفكر الاستراتيجي أن الرئيس الروسي قام بالأجتماع مع مجلس الأمن القومي قال لهم أنه سوف يقوم بخوض حرب جديدة ضد أوكرانيا، مضيفا أن أمريكا قامت بتسريب أخبار بشأن فرض 14 عقوبات أقتصادية علي روسيا قبل دخولها الحرب بعدة أيام عن طريق واشنطن بوست.

وأوضح اللواء الدكتور سمير فرج، أن هناك الكثير ممن يقولون أن كيف الجيش الروسي كبير وقوي ولم يستطيع السيطرة علي أي مدينة حتي الأن، ولكن هولاء الأشخاص لا يعرفون الحقيقة، والحقيقة هي أن حرب المدينة شديدة الصعوبة لأن الجيس لا يستطيع أستخدام القنايل بسبب أن هناك أشخاص مدانين داخل المدن ولا يستطيع الرئيس الروسي خسارتهم أو قتلهم.

وأشار إلى أن شروط الاتفاق والمفوضات بين روسيا وأوكرانيا هي شديدة التعقيدات وهي شروط تعجيزية.

وتايع اللواء سمير فرج، أنه يجب ترشيد الانفاق الخاص بالدولة المصرية لأن هناك زيادة في الأسعار وهذا ليس داخل مصر فقط ولكن في العالم أجمع وعلينا ترشيد أستخداماتنا في جميع الأشياء.

وتوقع المفكر الاستراتيجي أن هناك عدة سيناريوهات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي أن سوف تسقط عدة مدن أوكرانية تحت أيدي الجيش الروسي وكانت البداية عند السيطرة علي 2 من المحطات النووية بداخل أوكرانيا، وأن هناك سيناريو أخر هو تدخل طرف أخرمحايد بين روسيا وأوكرانيا ويقوم بالإصلاح بينهما ويفضل أن يحدث ذلك قبل سقوط مدينة كييف لأن الرئيس بوتين لن يترك كييف حتي يحقق كل ما يريد.