/683308/تشيلسي-يضرب-بيرنلي-برباعية-في-الدوري-الإنجليزي

حق تشيلسي الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 4/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ تشيلسي في الشوط الأول بشكل متواضع، في ظل تفوق لاعبي بيرنلي على جميع أرجاء الملعب، وفي غياب تام من لاعبي البلوز.

ولكن أختلف الوضع تماماً في شوط المباراة الثاني، وهاجم لاعبي تشيلسي بقوة بتغيير طريقة أدائهم، وأستطاعوا أن يحرزوا 4 أهداف ويحسموا اللقاء لصالحهم بشكل كبير.

وأفتتح رييس جيمس الأهداف مبكراً في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47، ثم عزز بالهدف الثاني والثالث كاي هافرتز بالدقائق 52 و55، وأختتم كريستيان بولسيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 69، لتنتهي المباراة بفوز البلوز برباعية.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 53 في المركز الثالث، بينما ظل بيرنلي عند النقطة رقم 21 في بالمركز الثامن عشر.

تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز

فوز ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.