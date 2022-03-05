توافد جماهير الأهلي لمباراة المريخ في دوري أبطال أفريقيا «صور»

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بدأت جماهير الأهلي في التوافد لملعب "الأهلي وي السلام"، لحضور مباراة فريقهم لمواجهة المريخ السوداني، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى النادي الأهلي للفوز على نظيره المريخ، بعد التعثر اللقاء الماضي أمام صن داونز بالخسارة بهدف نظيف على ستاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيده من مبارتين، بينما جاء المريخ ثانياً برصيد 4 نقاط.

ويواجه الاهلي شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم في حالة عدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ، حيث سيتأزم موقفه في منافسات المجموعة في حالة الخسارة أمام المريخ.

لذلك تعد مواجهة اليوم أمام المريخ هامة وفاصلة لجماهير وعشاق القلعة الحمراء، الذين يأملون في تحقيق الإنتصار، وعدم تكرار ما حدث في اللقاء الماضي أمام صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

لعب 8 مباريات، فاز الأهلي 5 مرات، حقق المريخ الوداني الفوز مرة واحدة، سجل المارد الأحمر16 هدف سجل المريخ 7 أهداف.

الخطيب يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتدارك أخطاء الفترة الماضية

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت بالاتصال بكل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت في النتائج بشكل مباشر.

فيما طالب محمود الخطيب بضرورة تدارك هذه الأخطاء، ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية.