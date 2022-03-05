/683304/اتنصب-عليا-وهاخد-حقي-من-محمود-المهدي-تصريحات-نارية-لـ-بدرية-طلبة

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة في برنامج «من غير فلتر» مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، وقد كشفت بدرية خلال اللقاء عن تعرضها للنصب كما صرحت بعض التصريحات الهامة.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة بدرية طلبة وبعض أسرار حياتها الشخصية وذلك خلال السطور القادمة.

وصرحت بدرية طلبة عن تعرضها للنصب، والمفاجأة الصادمة أنه كان من إحدى الفنانات، وذلك خلال مشاركتها في أحد الأعمال الفنية هناك، وقد سببت لها هذه الواقعة أثر كبير لن تنساه بمرور الزمن.

بدرية طلبة وتعرضها للنصب

وتحدثت بدرية طلبة، خلال حلولها ضيفة في برنامج «من غير فلتر» مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، إن هذه الواقعة قد سببت أزمة نفسية كبيرة لها التي وصلتها إلى البكاء طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة.

وأردفت بدرية طلبة عن تلك الواقعة، حيث قالت إنَّها تعرضت للنصب من «تلك السيدة» التي لم تقوم بذكر اسمها، وعاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال على حد تعبير بدرية، وقالت بدرية عن تلك السيدة: شيطانة تستمتع بأذى الأشخاص حولها حتى صديقتها ما سلمت منها، وبعد ذلك أكدت بدرية أنها لن تكرر تجربة التعاون معها مرة أخرى.

بدرية طلبة وإنجي علي على نجوم FM

وفي سياق متصل، قد تصدرت الفنانة بدرية طلبة التريند خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامية إنجي على ببرنامج «اسرار النجوم» الذي يذاع عبر إذاعة نجوم FM.

وتكلمت خلال اللقاء مع انجى على، حول أزمتها مع طليق الفنانة منة عرفة «محمود المهدي» وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام حيث دخل الطرفان في مشادات كلامية ومن ثم توعدته بدرية طلبة بالحصول على حقها منه وأنها لن تتركه.

وهاجمته بدرية طلبة بشكل كبير ،وقالت بدرية طلبة : لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكثر من حجمه، لكن أنا لن أترك حقي، وأضافت بدرية، قائلة: انت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها.

وأستكملت بدرية طلبة كلامها حوله: المشكلة أن الفنانين مش بيردوا على هجوم بعض الأشخاص، لكن مبسكتش وبرد عشان ميتقالش عليا خايفة من حد، معرفش ماله محدش اتكلم عليه لا هو ولا مراته، ولو شايف حاجة مضايقاه في الوسط ما يروح للنقابة ويقول اللي مضايقة.

بدرية طلبة: طلبت من أشرف زكي المساعدة ومساعدنيش

وأردفت بدرية، قائلة أنا مش بدافع عن حد، وحتى لو دافعت فده حقي، أنا كنت خارج مصر من شهرين وحد تطاةل عليا وخدت حقي بالقانون، الأزمة ان في بعض الممثلين مش لاقيين شغل وفاكرين ان نقيب الممثلين هو السبب، هو مالهوش دخل ولا بيمنع حد.

وي نهاية كلامها قد أكدت بدرية طلبة أنها لا تدافع عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بل على العكس قد قالت: أنا مشاركتش في مسلسل في رمضان السنه دهي، عشان كنت موجودة في الكويت بصور هناك مسلسل، ومعرفتش اشارك في موسم الرياض عشان نفس السبب، وتواصلت مع أشرف زكي وطلبت منه المساعدة ومساعدنيش، وحزنت وعاتبته لكن هو عنده أزمات كتير وحاجات تانية بيهتم بيها تبع النقابة.