الأرصاد: منخفض خماسينى يضرب البلاد غدا وسرعة الرياح 70 كيلو مترا فى...

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد غدا بمنخفض سطحى حرارى(خماسينى) ، يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء، وانخفاض فى مستوى الضغط الجوى السطحى.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم للداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية .

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح غدا القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد إلى (50:40 كم/س)، والسواحل الشمالية وسيناء إلى (70:60كم/س)

ويتبع ذلك دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد والسواحل الغربية مصحوبة بنسب رطوبة عالية تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشده على السواحل الغربية تتقدم لداخل لتؤثر الأمطار على مناطق من شمال الوجه البحرى وباقى السواحل الشمالية .

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 05 .