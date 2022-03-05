هيئة الدواء تدشن منصة إلكترونية لإدراج وتداول مستحضرات التجميل

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين المنصة الإلكترونية "EgyCosm"، والتى سيتم من خلالها تطبيق القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2022، والدلائل التنظيمية التابعة له بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيًا مع النظام الأوروبى المتبع للإدراج.





وأكدت الهيئة أنه سوف يتم عقد مجموعة ورش عمل افتراضية لممثلى شركات التجميل؛ لشرح طريقة استخدام المنصة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2022، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة فى الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين فى هذا المجال إلى اتباع نظام الإدراج لمنتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات فى هذا النطاق.

كما يهدف أيضًا إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كل المعايير القياسية العالمية فى هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومى، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصرى وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التى يتم تداولها؛ لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة، والحصول على كافة خدمات الإدراج بشكل إلكترونى، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

وأوضحت الهيئة أنها بهذا القرار تكون قد قامت بتطوير ملف التجميل من خلال محورين أساسيين، وهما: تطوير نظم العمل المتبعة لتنظيم تداول مستحضرات التجميل، وتطبيقها بمنصة إلكترونية بالتوازى.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير نظم العمل المتبعة، ودعم العمل الرقابى، وتشجيع الاستثمار، ودعم سياسات التحول الرقمى.