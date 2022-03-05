عاجل- تسيير رحلات من مصر لنقل السائحين الأوكران لدول الجوار الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - تواصل الحكومة المصرية تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسائحين الأوكران، الذين انتهت فترات البرامج السياحية لهم فى مصر، وذلك فى إطار حرص مصر على تقديم أوجه الرعاية الممكنة لرعايا الدول الأجنبية القادمين إلى مصر للأغراض السياحية، وفى ظل الأحداث الجارية حاليا فى الأزمة الروسية – الأوكرانية.





وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أوجه الدعم التى قدمتها الحكومة المصرية تتمثل فى: مد فترة إقامة السائحين الأوكران الذين انتهت فترة إقامتهم فى مصر فى نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتى (مصر للطيران ، وإير كايرو)، لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكرانى على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة. ووفق ذلك تم، حتى الآن، نقل حوالى (4000 ) سائح أوكرانى، كما يتم تباعا الاستمرار فى تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

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