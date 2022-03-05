الجيزة : تطوير ورفع كفاءة سوق السمك لخدمة المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد تفقد أعمال الرصف والتطوير والتنسيق العام للطريق بشارع التحرير بحى الدقى للوقف على نسب تنفيذ الأعمال، ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لها. وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية وتوجيه الشركة بسرعة إنجاز الأعمال المكلفة بها للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

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