/683303/فقرة-خاصة-للتسديد-أبرز-ما-جاء-في-مران-الزمالك

خاض الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله اليوم، تحت قيادة أسامة نبيه، حتى يصل فيريرا لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وركز أسامة نبيه على تحفيظ اللاعبين بعض الخطط والجمل الفنية، الذي يريد أن يطبقها اللاعبين خلال الفترة القادمة.

كما خصص أسامة نبيه فقرة للتسديد على المرمى، حيث ركز مع بعض اللاعبين على نحو التسديدات، لتنفيذها الفترة القادمة.

وخصص فقرة خاصة للمدافعين ولاعبي خط الوسط، لشرح لهم كيفية التعامل مع مهاجمي فريق الخصم.

وفي نهاية المران خصص تقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت الندية والحماس، وغاب شيكابالا عن مران اليوم لظروفه الخاصة بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري، الموافق الأثنين القادم.

حقق الزمالك فوزصعب على فيوتشر بنتيجة 3-2 مساء الأربعاء في الجولة 11 من الدوري المصري.

فيما رفع رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي 25 نقطة وبيراميدز23 نقطة.

فيريرا: سعيد بالعودة لبيتي وشكراً لجماهير الزمالك

أعرب فيريرا المدير الفني الجديد بنادي الزمالك، عن سعادته بالعودة للقلعة البيضاء من جديد.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “سعيد بالعودة إلى بيتي”.

وأضاف: “شكرا جمهور الزمالك على رسائلكم وكلامكم الجميل، سعيد بالعودة ولدي طموح كبير، أراكم قريبا”.

أرقام الزمالك بالدوري مع فيريرا في الولاية الأولى

نجح الزمالك من تحقيق بطولة الدوري الممتاز موسم 2014/2015نم بعد تصدره الترتيب برصيد 87 نقطة، من أصل 38 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 26 مواجهه، وتعادل في 9 ، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل من خلالها 69 هدف، فيما تلقت شباكة 21 هدف.

كما نجح في خلافته الأولى مع الزمالك في موسم 2014/ 2015، من تحقيق الفوز على النادي الأهلي في نهائي كأس مصر بثنائية نظيفة وتحقيق البطولة، وفي الدوري حسم التعادل المواجهة الأولى، والثانية حسمها الأهلي بثنائية نظيفه، ولكن كان حسم الزمالك الدوري قبلها.