/683302/رضوى-الشربيني-تبكي-أثناء-تكريمها-بالاعلامية-الاكثر-تأثيرا-وتهدي-الجائزة-لنساء-مصر

حصلت الإعلامية رضوى الشربيني اليوم السبت على جائزة الإعلامية الاكثر تأثيرا ضمن ملتقى she can، الداعم للسيدات المحليات ورائدات الأعمال، وصناع القرارات والمستثمرات وغيرهن، وذلك ضمن فعاليات دورته السابعة.

دوت الخليج يرصد بكاء رضوى الشربيني في ملتقى she can، وأبرز ما قالته خلال التكريم

وأثناء إلقاء رضوى الشربيني كلمتها خلال ندوة تكريمها، انهارت بالبكاء، معربة عن سعادتها بالجائزة مشيرة إلى إهداء الجائزة لكل ست مصرية وخاصة والدتها، فقالت رضوى: «أهدي التكريم النهاردة أولا لكل بنت وكل ست، وثانيًا لأمي الله يرحمها، أنا أول مرة أجيب بناتي معايا، هما دول سر قوتي وحياتي، علمتهم أن في حاجات وحشة عدينا فيها مع بعض وأوقات حلوة زي دلوقت، شكرًا ملتقى She Can هي تقدر حتى لو مش متخيلة إنها تقدر بالأمان والشغل على النفس والعمل والسعي هي هتقدر».

الاعلامية رضوى الشربيني

رضوى الشربيني هي إعلامية مصرية، تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة منذ فبراير سنة 2017، يشيد بها البعض ويراها نموذجا "للمرأة المتحررة القوية" ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من "حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها "بعدوة للرجال.

أعمال رضوى الشربيني

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في"، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

السيرة الشخصية لرضوى الشربيني

تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، وأثناء حملها تركت الإذاعة.

عملت رضوى في شركة بترول، ولكنها عادت إلى التقديم التليفزيوني بعد عدة سنوات من خلال عددة برامج البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير.

اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جرام.