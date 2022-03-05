/683301/ضمن-برنامج-حياة-كريمة-محافظ-السويس-يتفقد-تطوير-30-مدينة-سكنية-بالمحافظة

عقد محافظ السويس، اجتماعا مؤخرا لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المدن السكنية، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة. وأكد عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن برنامج التطوير العمرانى لـ 30 مدينة سكنية بالمحافظة يسير وفق البرنامج الزمنى الموضوع وفق المتطلبات الجماهيرية والحفاظ على الثروة العقارية للحكومة والمواطنين.

واستعرض محافظ السويس الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والتي تشمل صيانة المرافق وشبكات المياه والصرف الصحى والإنارة العامة ومداخل العمارات ومسطحات خضراء ورصف طرق والبنية الأساسية للعمارات ودهان العمارات وأسواق حضارية بنطاق مدن حي فيصل وحي عتاقة. وكلف المحافظ كلا من رئيس حي عتاقة ورئيس حي فيصل ومديرى الإدارات الهندسية ومدير الإسكان وفريق الإشراف على الأعمال وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة وهيئة قناة السويس بمتابعة أعمال الاحلال والتجديد التي تتم بالمدن السكنية وإعداد تقرير بما يتم من أعمال تطوير والصيانة.

محافظ السويس يستعرض تطوير المدن الجديدة

وأكد أنه تم عمل شهادة لجميع الأعمال التي تتم لتطوير هذه المدن والتي يوقع عليها كل من رؤساء الأحياء ومسئولي الحي ومدير عام الإسكان والمسئولين بمديرية الإسكان المشرفين على أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه في حالة وجود قصور أو إهمال في الأعمال سيتم تحويل المقصرين الى النيابة وجهات التحقيق، وذلك للوصول الى جودة وخدمات تليق بسكان المدينة وطبقا للمواصفات القياسية. وأكد صقر سرعة إنشاء أسواق حضارية بالأراضي الفضاء بهذه المدن بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى للمدن ومنع انتشار أى عشوائيات، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لمستحقي هذه المحلات الجديدة بالتنسيق مع الغرفة التجارية لكيفية إدارتها والتي ستشمل تنويع في المنتجات والسلع والخدمات لتلبية وتوفير جميع احتياجات سكان هذه المدن.

وأوضح أن الأعمال تشمل رفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق للعمارات وليس دهان عمارات فقط في 35 مدينة سكنية على مستوى الأحياء، من أجل للحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين الحياة المعيشية لهم، يأتى ذلك فى إطار مشروعات مبادرة “حياة كريمة”