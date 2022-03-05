/683299/الرئيس-الروسي-فعلنا-ما-بوسعنا-للحفاظ-على-وحدة-اوكرانيا-ومصالح-المواطنين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال المفوضات بين روسيا وأوكرانيا قمنا بفعل كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ على وحدة أوكرانيا والحفاظ علي مصالح المواطنين هناك.

دوت الخليج

تفاصيل كلمة الرئيس الروسي اليوم

وأضاف بوتين خلال كلمته اليوم، أن هناك أكثر من 14 ألف مواطن و500 طفل قتلوا في مدينة دونباس الأوكرانية وما يثير غضبنا أن ما يدعي بالغرب المتحضر يغض بصره عن تلك الأفعال المشينه علي مدار الـ 8 سنوات السابقة، موضحا أن كييف لا تفي بوعودها وتشير بأصابع الاتهام إلي روسيا بأنها لا تفي بوعودها من أجل السلام.

وتابع الرئيس فلاديمير بوتين أن السلطات في كييف تصرح علنا أنها لا تلتزم باتفاق مينسك، وصرحت السلطات في كييف إلى أنها تسعي للحصول علي أسلحة نووية، ونحن لا يمكن لنا أن تجاهل هذه التصريحات، فنحن نعرف أن أوكرانيا لديها كفاءات نووية منذ العهد السوفيتي ولديهم أمكانيات لتنظيم عمل تخصيب اليوارنيوم ولديهم أيضا كفاءات صارويخية فهم قادروان علي إنشاء صواريخ بالستية.

وأوضح الرئيس الروسي أن الجنود الروس يحاربون في أوكرانيا من أجل مستقبل بلدهم ومواطنيهم وتم وضع أهداف نقوم بفعلها في تلك الحرب، والهدف الأول من تلك الحرب هي حماية المواطنين القائمين في مدينة دينباس عبر نزع أسلحة أوكرانيا والقضاء على النازية في أوكرانيا وأعطاء الوضع المحايد لأوكرانيا، وفي هذه الحالة لم تتمكن أوكرانيا من أنضمامها لحلف النيتو.

وأشار إلى أن هناك من يدعم النازيين في أوكرانيا ولكننا لن ندعهم ولم نقوم بتمجيدهم، مضيفا أن هناك أكثر من 6000 شخص من الطلاب الأجانب تم أخذهم من قبل السلطات الأوكرانية ووضعهم في محطات القطارات كرهائن لهم، وتم إبلاغ السلطات في كييف وأيضا تم إبلاغ السطات الدولية وتم الاتصال بالأمين العام للأم المتحدة بهذا الخصوص ولم يتحرك أحد من أجلهم حتي الأن.

مضيفا إلى أن السلطات في أوكرانيا تستخدم المواطنين كدروع لهم في الحرب ولا يسمحون لهم بالخروج أو التحرك إلى أي مكان، وقد سجلنا وصول مقاتلين ومسلحين من خارج أوكرانيا من أجل الحرب وهم من بلدان الشرق الأوسط.