/683297/السيطرة-على-حريق-نشب-بعدد-من-المحلات-الخشبية-بالشلاتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الشلاتين، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بعدد من المحلات التجارية بسوق الشلاتين الدولى.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد باندلاع حريق بعدد من المحلات التجارية بالسوق الدولى بمدينة الشلاتين، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود إصابات.

سرعة الرياح كانت سبباً فى انتقال الرياح لعدد من المحلات

فيما أكد عدد من شهود العيان أن سرعة الرياح كانت سبباً فى انتقال الرياح لعدد من المحلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولم يتبين سبب الحريق حتى الآن.