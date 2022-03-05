/683296/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لشوقي-حجاب-بعد-إصابته-بجلطة-في-المخ

شهدت الحالة الصحية للشاعر الكبير شوقي حجاب تدهور كبير، بعد إصابته بجلطة في المخ نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، ليخضع للاشاعات والتحاليل الطبية اللازمة لمتابعة مرضه.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الحالة الصحية للشاعر الكبير شوقي حجاب

وأثبت التحاليل الطبية أن إصابة الشاعر شوقي حجاب بجلطة في المخ أثرت على العصب البصري، لكنه لازال في وعيه حتى الان، ويتابع حجاب الأدوية اللازمة المرشحة من قبل الأطباء حتى يتغلب على آثار الجلطة، ومن المقرر خروجه من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

معلومات عن شوقي حجاب

شوقي حجاب هو شاعر ومخرج ولد في المطرية عام 1946، وتربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات. على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، الاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز ابداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضاً الاخراج بمعهد السينما ومارسه".

أعمال الشاعر شوقي حجاب

لدي شوقي حجاب العديد من المؤلفات الشهيرة مثل "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء".

آخر ظهور للشاعر شوقي حجاب وتصريحاته الجريئة عن الاخوان

الجدير بالذكر أنه كان آخر ظهور للشاعر شوقي حجاب من خلال حلوله ضيفًا على برنامج "كلمة أخير"، والذي يعرض على قناة ON E، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والذي تحدث به عن شقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب وعن أسرته وكذلك تطرق الحديث عن محمد منير، وصرح بتصريحات جريئة عن جماعات الإخوان المسلمين وغيرها.

وكان من أبرز هذه التصريحات: «أنا مدين للرئيس السيسي باللي عمله مع الإخوان واهتمامه بذوي الهمم، وكنت بدعي ربنا يولي من يصلح وإحنا لدينا دلوقتي من يصلح وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيد باللي عمله مع الإخوان في 30 يونيو».