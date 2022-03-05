/683292/٢٧-سفينة-إجمالي-حركة-التداول-بميناء-دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة، اليوم السبت، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13370 طنا تشمل 5870 طن فوسفات و5500 طن يوريا و2000 طن رمل.

دوت الخليج وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51603 طنا تشمل 2250 طن فول و13967 طن قمح و1250 طن خشب زان و3163 طن أبلاكاش و1500 طن كسب صويا، و850 طن عدس و2000 طن زيت طعام و11900 طن حديد و14403 أطنان ذرة و1245 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 320 طنا. إجمالى حركة الصادر من الحاويات وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1216 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وجزر وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وتوابل وفول سودانى وريحان) وفواكه (برتقال وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا و بنجلاديش والهند والصين وسلوفينيا واليونان وبريطانيا وهونج كونج. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 653 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2184 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107409 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137368 طنا. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2605 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2606 شاحنة.

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