/683291/حسين-فهمي-أثناء-تكريمه-في-مهرجان-الأقصر-للسينما-مفيد-فوزي-شبهني-بالتلاجة-وروحت-للدكتور-بسبب-دور-في-فيلم

تواجد اليوم الفنان حسين فهمي خلال ندوة تكريمه التي كانت في طريق الكباش بمعبد الأقصر على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال دورته الحادية عشرة، وقد تحدث عن بعض المواقف في مشواره الفني، وصرح العديد من التصريحات.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنان حسين فهمي من فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وذلك خلال السطور القادمة.

تحدث حسين فهمي عن تعرضه للعديد من الانتقادات والهجوم في بداية مشواره الفني، خاصةً بعدما قام بتفضيل التمثيل على الإخراج.

حسين فهمي: مفيد فوزي شبهني بالتلاجة

وتابع حسين فهمي كلامه قائلًا: تعرضت لشتيمة وهجوم كتير أوي.

كما أردف حسين فهمي، قائلًا : وفي ناس كتير فاكرهم بالاسم وأبرزهم مفيد فوزي اللي كان بيصحى من النوم، ألاقيه كاتب حسين فهمي تلاجة باردة في يوم ساقع، حسين فهمي تلاجة 14 قدم، والكلام الظريف بتاعه ده.

حسين فهمي يروي مواقف مضحكة

وأثناء الفاعليات حكي حسين فهمي عن بعض المواقف المضحكة التي تعرض لها في الشارع، عندما كان يحاول أحد الشباب معاكسة فتاة أمامه.

واستكمل حسين فهمي كلامه، قائلًا: مرة كنت ماشي في الشارع، ولقيت ولد بيعاكس بنت ف قولتله هو أنت فاكر نفسك حسين فهمي، ولقيته بيبصلي هو والبنت وميتين من الضحك، ومكانوش متخيلين إن ده أنا بجد.

وتابع حسين فهمي كلامه، قائلًا : السينما عندي دراسة، وكنت بعتذر كتير أوي عن أعمال معروضة عليا عشان أقدر أعمل حاجات مختلفة بعد كدة، وكنت بتناقش كتير عشان أعرف أقدم الأعمال ازاي، ولما قدمت جري الوحوش، لجأت لطبيب عشان أعرف نوع المرض اللي هقدمه وعشان أبقى متمكن فيه.

وأختتم حسين فهمي كلامه : مرة جاتلي شخصية راجل بيخاف من الستات، وانبهرت وكنت عايز أعملها، ولما قولتلهم عايز أدرس الشخصية، قالولي ده الديكور اتحط خلاص قولت ازاي يعني ده يحصل.

معلومات عن حسين فهمي

ولد حسين فهمي في القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأرجأ مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفاز.