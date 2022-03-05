/683288/رفع-1200-متر-تعديات-على-أملاك-الدولة-فى-كفر-الشيخ

استعرض عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف التعديات في المهد، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب محافظ كفر الشيخ في الاجتماع الذي عقده أمين عام مجلس الوزراء اللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، اليوم السبت، لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المحافظات، ومتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية وتحديد موقف التعديات على الأراضي الزراعية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي تعدي على الأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، موجها مجالس المدن والوحدات المحلية، والإدارات والجمعيات الزراعية، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها من التعديات.

استرداد أملاك الدولة

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ترصد على مدار الساعة أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، ويتم الرصد باستخدام الصور الفضائية بالتنسيق مع مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية.

جدير بالذكر أن المتغيرات المكانية، هي مسح ضوئي عن طريق القمر الصناعي يحدث في كل مكان بجمهورية مصر العربية يوميا، ويسجل أي تغيير يحدث في كل متر من أرض مصر، سواء ما يقوم به المواطنون من أعمال أعلى منازلهم، وحتى لا ترصد المخالفات بالصور، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء بالبناء المخالف دون ترخيص، فلابد من الاتجاه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن للتأكد من سلامة المبنى والحصول على التراخيص الازمه، حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون.

الأزهر يطلق ندوات للتوعية الأسرية فى كفر الشيخ

نظمت إدارة الجواله والخدمة العامه بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة اليوم الإثنين " برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية" لجوالات الجامعة في المدينة الجامعية للطالبات ندوة بعنوان «أسرة مستقرة مجتمع آمن"، تنفيذا لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة لقاءًا توعويًّا، ضمن سلسلة الندوات التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ وذلك في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لرفع الوعي الطلابي وذلك لتعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية .