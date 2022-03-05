سفارة مصر فى بوخارست: إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مصريا من رومانيا

قالت السفارة المصرية في بوخارست في بيان لها قبل قليل، إنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية، وبالإشارة إلي الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بوخارست، لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، تقرر إرسال الطائرة الثانية لإجلاء 175 مواطنا مصريا من رومانيا للعودة إلي أرض الوطن.



وأكدت السفارة المصرية في بوخارست، أنه من المقرر أن تصل الطائرة بوخارست خلال اليومين القادمين، وسوف يتم الإعلان عن موعدها بالتحديد لاحقا.

ودعت السفارة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا، والراغبين في العودة إلي أرض الوطن علي متن طائرة الإجلاء القادمة، تحديد مندوبين عن كل مجموعة منهم، بحيث تقوم كل مجموعة بتسليم جوازات سفرها للمندوب عنها، والذي سيتوجه بدوره نيابة عنهم للسفارة لتسليم الجوازات لتحديد أولوية العودة علي متن طائرة الإجلاء، علما بأن الأولوية ستكون وفقا لتاريخ دخول الأراضي الرومانية المحدد بختم الدخول من المعبر الحدودي.

وناشدت السفارة المصرية في بوخارست أبنائنا الطلاب الذين قاموا بحجز تذاكر سفر للعودة إلي أرض الوطن علي نفقتهم الخاصة الإبقاء علي حجوزاتهم، وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم ممن لم يستطيعوا تدبير نفقات العودة إلي أرض الوطن.