محافظ أسوان يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى بيان إنه فى هذا الإطار قامت مديرية التموين ومديرى الإدارات ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية، بتنظيم 20 حملة تموينية داخل الأسواق بجميع المراكز والمدن للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية سواء بالمجمعات الاستهلاكية بإجمالى 33 فرعا على مستوى المحافظة، أو فى الأسواق المحلية.

من جهته، أكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم تحرير 18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم المرور على المخابز البلدية بإجمالى 645 مخبزًا للتأكد من مطابقة رغيف العيش للمواصفات والوزن المقرر 90 جرام للرغيف، وأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التواصل مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وسلاسل الهايبر ماركت بضخ المزيد من السلع والمنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والخضروات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والجزارين.

وأضاف أنه تم توجيه تعليمات لمديرى الإدارات ومفتشى الرقابة التموينية بالوجود الميدانى داخل الأسواق، ومتابعة حركة البيع والشراء والتزام البائعين بوضع قوائم الأسعار على السلع المعروضة للبيع.