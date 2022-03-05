الفيوم تستقبل 30 باحثا مصريا و10 دول من أوروبا وأمريكا وآسيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت محافظة الفيوم، وفدًا ضم 30 باحثًا من مصر و10 دول من أوروبا وأمريكا وآسيا من المتخصصين فى جغرافية الأرياف، للتعرف على خصائص الريف المصرى، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى التاسع والعشرين للجنة استدامة النظم الريفية IGU بالاتحاد الجغرافى الدولى، والذى استضافته جامعة المنوفية والجمعية الجغرافية المصرية، تحت عنوان "الضرورات والتطبيقات اللازمة لاستدامة النظم الريفية فى كل من البيئات المتقدمة والأقل تطورًا" خلال الفترة من 28 فبراير إلى 4 مارس.





وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قامت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، بتنظيم جولة إرشادية للباحثين للتعرف بشكل أعمق على محافظة الفيوم وتاريخها وخصائصها الريفية من خلال زيارة قرية تونس ومعبد قصر قارون، وتُعد زيارة محافظة الفيوم واحدة من ثلاث رحلات ميدانية قام بها الباحثون للتعرف على خصائص الريف المصرى، شملت رحلة إلى مدينة رشيد، وأخرى إلى وادى النطرون بالاضافة إلى رحلة الفيوم. وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة كانت حريصة على الاستفادة من زيارة الباحثين الذين يمثلون محافظات مصرية و10 دول من أوروبا وأمريكا وآسيا، لتعريفهم بما تزخر به الفيوم من مقومات سياحية وبيئية وأثرية متفردة، ليقوموا بنقل كل ما شاهدوه لأقرانهم وزملائهم، لتشجيعهم على زيارة الفيوم فى المستقبل. وأكد الأنصارى أن المحافظة لا تألو جهدًا فى دعم وتنمية قطاع السياحة باعتباره من أهم القطاعات التنموية بالمحافظة، وذلك من خلال استغلال كافة المقومات الطبيعية الاستغلال الأمثل، وتوجيهها بما يُسهم فى تنشيط السياحة.

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