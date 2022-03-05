/683286/المشوار-أبرزها-تعرف-على-المسلسلات-الرمضانية-المعروضة-على-Dmc

تستقبل قناة dmc عدد من الأعمال الدارمية المشوقة ، والتي من المقرر عرضها في الماراثون الرمضاني المقبل من عام 2022، وكعادة Dmc في تنويع الأعمال بين السياسي والاجتماعي والكوميدي واختيار المسسلات المعروضة في رمضان بعناية، قدمت القناة قائمة بأروع الأعمال الدرامية التي يترقبها الجمهور بلهفة شديدة.

تحية مصريرصد قائمة مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc

مسلسل المشوار لمحمد رمضان

قررت قناة dmc مصر، عرض مسلسل المشوار على شاشتها، ليكون من أبرز الأعمال التي تشارك به في السباق الرمضاني 2022، ويعد مسلسل «المشوار» من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم.

مسلسل ملف سري

وأتى أيضا في القائمة المبدئية لقناة dmc من المسلسلات المعروضة في رمضان 2022، مسلسل «ملف سري»، الذي يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

مسلسل راجعين يا هوى

وقررت قناة dmc استقبال مسلسل «راجعين ياهوى» لعرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، ويعد المسلسل مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

مسلسل العائدون

وتأتي من ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022 المقرر عرضها على قناة dmc، بعض المسلسلات المكلمة لأجزاء تم عرضها في المواسم السابقة، من بينهم مسلسل «هجمة مرتدة»، فمن المقرر أن يصدر جزء ثاني منه تحت عنوان «العائدون من داعش»، يشارك في بطولته الفنان أمير كرارة بدور ظابط جيش، والفنان محمد فراج بدور إرهابي، ومن المتوقع أن يشهد نجاح مبهر على عكس الجزء الاول.

قناة dmc تدخل المنافسة الرمضانية الكوميدية بمسلسل مكتوب عليا

ومن المقرر أن تعرض قناة dmc أحد الأعمال الكوميدية في رمضان 2022 والتي أتت بعنوان «مكتوب عليا»، وهو من بطولة الفنانة ايتن عامر، واكرم حسني، ريم مصطفى، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.