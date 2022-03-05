/683283/محطات-في-مسيرة-شيكابالا-الأباتشي-أسطورة-جماهير-الزمالك

يصادف اليوم 5 مارس عيد ميلاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليتم عامه الـ36.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد شيكابالا أحد أكثر اللاعبين جماهيرياً في تاريخ نادي الزمالك، حيث يتمتع اللاعب بشعبية كبيرة وضخمة لدى مشجعي القلعة البيضاء.

وبدأ شيكابالا مسيرته مع الزمالك عام 2002، وكان أول لقاء شارك به مباراة غزل المحلة في كاس مصر، ليدخل ناشئ صاحب الـ17 عام وقتها، ويسجل هدف بعد مراوغته لمدافعي غزل المحلة ويتأهل بالقلعة البيضاء للدور القادم.

ومنذ ذلك الوقت وبدأت قصة العشق بين مشجعي الزمالك وشيكابالا، التي اعتبرته جماهير الزمالك منقذ الفريق والذي حافظ على هويته في فترة بين 2006 إلى 2013، في ذلك التوقيت بسبب عدم الإستقرار والمشاكل الإدارية التي مرت بها القلعة البيضاء.

ليعود اللاعب للزمالك عام 2016 بعد عدة محطات بين النجاح وعدم التوفيق، ولكن العودة كانت مختلفه لأنه عاد كقائد للفريق، ليحقق اللاعب عدة بطولات بعد العودة أبرزها الدوري المصري والسوبر المصري والأفريقي وكأس مصر.

وكان قريب من حصد دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وأحرز حينها هدف للزمالك امام الأهلي تحدثت عنه الصحف العالمية ووصفته بأنه هدف خيالي، ولكن خسر الزمالك في الأخير 2/1.

وينتظر شيكابالا الحصول على دوري أبطال أفريقيا ليختم تاريخه المميز مع الزمالك ببطولة كبيرة، التي تتمناها جماهير الزمالك لأنها غابت عن الفريق منذ عام 2002.

بطولات شيكابالا مع الزمالك:

- الدوري المصري 3 مرات

- كأس مصر 5 مرات

- السوبر المصري مرتين

- السوبر الأفريقي مرتين

- البطولة العربية مرة

- كأس السوبر المنصري السعودي مرة

- لعب 322 مباراة، أحرز 61 هدف

- الهداف التاريخي رقم 11 للقلعة البيضاء

مع منتخب مصر

- كأس أمم أفريقيا مرة عام 2010

- المشاركة في كأس العالم 2018

الزمالك: يوافق اليوم عيد ميلاد أحد أهم لاعبين النادي عبر تاريخه

يحتفل اليوم السبت الموافق، 5 مارس محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ36، حيث أسطورة حيه في قلوب جماهير القلعة البيضاء.

ونشر الموقع الرسمي لقناة الزمالك عبر حسابة الرسمي "فيس بوك:"يوافق اليوم عيد ميلاد ساحر الزمالك وأحد أهم لاعبين النادي عبر تاريخه.

كل عام وأنت بخير يا شيكا.