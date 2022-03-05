غدا..3 طلبات لـ «نواب التنسيقية »على طاولة القوى العاملة بالبرلمان لحل مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام

/683280/غدا3-طلبات-لـ-نواب-التنسيقية-على-طاولة-القوى-العاملة-بالبرلمان-لحل-مشاكل-العاملين-بالهيئة-الوطنية-للإعلام

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة 3 طلبات إحاطة مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد إسماعيل، أحمد مقلد، أميرة صابر، موجهين للدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش؛ وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة.

دوت الخليج

تقدم اميرة صابر ببيان عاجل بشان أزمة مستحقات عاملي ماسبيرو

وكانت النائبة أميرة صابر، تقدمت ببيان عاجل، بخصوص الاحتجاجات الواسعة للعاملين بماسبيرو نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم و الناتجة عن سوء إدارة هذه المؤسسة.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فىى البيان المقدم منها، “أن توالي الأزمات دون وضع حل جذري لمشاكل العاملين المتكررة هو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين بمبني ماسبيرو بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب، مشيرة إلى المستحقات التأمينية والصناديق ومكافآت نهاية الخدمة، لعدة مرات مما يشير إلى سوء الإدارة وسوء توزيع الموارد المالية وينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة والعاملين بها. وتستوجبتلك المشكلة التدخل العاجل وحل مشكل العاملين جذريا

تقدم احمد مقلد بطلب احاطة بشأن مستحقات العاملين فى ماسبيرو

كما تقدم النائب أحمد مقلد، بطلب إحاطة ،بشأن عدم صرف مستحقات العاملين فى ماسبيرو من رواتب شهرية ومكافآت مما يهدد بعدم استقرار هذا الصرح العملاق.

وأوضح النائب أحمد مقلد فى طلب الإحاطة المقدم منه، “انه أصبح المعتاد التأخر الدئم فى صرف مستحقات العاملين سواء الرواتب الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة مما يهدد استقرار تلك المؤسسة وينبأ بتدهور حالة العاملين فيها”.

كما تقدم النائب محمد إسماعيل، بطلب إحاطة، بـشـان تأخر صرف المستحقات والرواتب للعاملين بمبنى ماسبيرو.

وأوضح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منه،إنه توالت الأزمات دون وضع حل جذري لمشاكل العاملين المتكررة وهو الأمر الذي نتج عنه تذمر العاملين بمبنى ماسبيرو بسبب تأخر صرف المستحقات والرواتب لعدة مرات مما يشير إلى سوء الإدارة من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مما ينذر بآثار سلبية تؤثر على أداء تلك المؤسسة العريقة وتستوجب تلك المشكلة التدخل العاجل لإصلاحها.

وطالب النائب محمد اسماعيل بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته ووضع حلول جذرية لمشاكل العاملين.