/683279/عم-أحمد-اخترع-طيارة-صفيح-ابن-قنا-حاول-الطيران-بأقل-الامكانيات-ورد-فعل-الأهالى-كان-صدمة

ظاهرة غريبة شهدتها محافظة قنا، أحد الأشخاص يسير فى الشوارع بمركبة غريبة، الأمر الذى أثار الدهشة بين الأهالى، مركبة من الصفيح تم اعدادها بواسطة مجموعة من الأدوات البسيطة أو البدائية، تمكن صاحبها من تصنيعها خلال فترة وجيزة من الزمن، استطاع أيضاً السير بها بين الشوارع بل والسفر بها أيضاً، استغنى من خلالها عن وسائل المواصلات، وفى السطور القادمة تكشف سوياً مراحل تصنيع “الطيارة الصفيح” التى أثارت دهشة أهالى قنا.

قدم موقع “دوت الخليج” بثا مباشراً مع عم أحمد النجعاوى، ابن محافظة قنا، والذى قام بصناعة دراجة بخارية من الصفيح محاولاً من خلالها التعبير عن موهبته، ولكن كانت ردود الأفعال صادمة البعض يرى أنه عمل غير مهم، وأخرون يحاولون دعمه لتقديم المزيد.

“أنا بشتغل ميكانيكى، وعندى استعداد أصنع طيارة لكن الامكانيات صعبه”، بدأ عم أحد لقاءه مع الجمهور عبر موقع “دوت الخليج” بهذه الجملة، موضحاً أنه يمتلك القدرة على تصنيع طائرة بدائية الصنع إذا توفرت لديه الامكانيات المطلوبة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يقوم بالتجول بها فى شوارع المحافظة إذا أتيحت له الفرصة لعمل ذلك.

أكمل عم أحد حديثه قائلاً: “سافرت الاسكندرية والغردقة بالمركبة دى، وأحياناً تسير بدون بنزين إذا كان الهواء فى اتجاهى” أوضح أيضاً عدم حاجته لاستهلاك مواد المحروقات بشكل كبير، مشيراً إلى أن الماكينة تعمل بالدفع إذا كانت سرعة الرياح شديدة، وهذا يؤثر على استهلاك البنزين بشكل كبير.

“عم احمد” اخترع طيارة صفيح فى قنا

تطور الأمر فلم يتوقف فقط عند صناعة الدراجة الهوائية على شكل طائرة، بل قام بتصنيع هيكل طائرة داخل جدران ورشته الصغيرة، مشيراً إلى أنه يحتاج فقط لبعض الامكانيات البسيطة من أجل اتمام اختراعه والتحليق به فى سماء قنا، لافتاً إلى وجود القدرة على الانتهاء من هذا الاختراع حال توفير الامكانيات المطلوبة، لافتاً إلى أنه يقوم بتجميع النقود المطلوبة من أجل شراء مستلزماته، موضحاً أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً من أجل الانتهاء من الأمر وتقديمه للناس.

وأنهى عم أحد حديثه لنا قائلاً: “ نفسي أطير بالاختراع بتاعى، واللى قدر يسوق طيارة مش أحسن منى”، مؤكداً استمراره فى العمل على اختراعه لتقديمه إلى المواطنين خلال فترة وجيزة.