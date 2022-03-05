/683278/نشرة-أخبار-الفن-نشوب-أزمة-بين-حمادة-هلال-وتامر-حسني-بسبب-أغنية-عيش-بشوقك-ياسمين-صبري-تؤدي-مناسك-العمرة-رفقة-شقيقة-زوجها-وهذا-أول-رد-من-نقيب-الإعلامين-على-تصريحات-شريف-عامر-بعد-استدعائه-للتحقيق

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 5 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

حمادة هلال: «عيش بشوقك لـ تامر حسني غنوتي ولما انشغلت في مرض أمي اتاخدت»

كشف الفنان المصري حمادة هلال عن كون أغنية «عيش بشوقك» للمطرب تامر حسني، كانت أغنيته في الأصل، ولكن عند انشغاله في مرض والدته سُلبت منه دون وجه حق.

وقال هلال خلال حلوله ضيفًا على برنامج «حبر سري»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس» من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم: أغنية عيش بشوقك دي غنوتي، قعدت اشتغل عليها 6 شهور وتعبت فيها والملحن والمؤلف عارفين كويس".

وتابع: "انشغلت في مرض أمي حوالي أسبوعين تلاتة، بعدها بدأت اتكلم عشان ننفذ الأغنية.. فاتفاجأت أن الأغنية راحت في حتة تانية.. كلمتهم قلتلهم يا جماعة دي غنوتي حقي وبتاعتي ودا حرام.. وتنازل اللسان دا حاجة كبيرة".

وأضاف: "أنا كنت فرحان بالأغنية دي، وكنت اقدر أزعل اللي خدوا الأغنية وكنت ممكن انزل تاني يوم بها على السوشيال ميديا، لكن على ايه.. ربنا عوضني بعدها علطول بأغنية اشرب شاي وكسرت الدنيا وبقت غنوة وإعلان".

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة رفقة شقيقة زوجها أحمد أبو هشيمة

نشرت بالأمس الفنانة ياسمين صبري صورة لها أمام الكعبة الشريفة وهي تؤدي مناسك العمرة على السوشيال ميديا، ولكنها لم تكن بمفردها خلال العمرة، ولكن رافقتها مي أبو هشيمة شقيقة زوج الأولى أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الشهير.

نشرت مي أبو هشيمة شقيقة رجل الأعمال المعروف أحمد أبو هشيمة، صورتها هي وياسمين صبري زوجة أخيها، خلال تأديتهما لمناسك العمرة سويًا، وذلك عبر خاصية story التابعة لحسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت مي على الصورة: "الحمد لله".

أول رد من نقيب الإعلاميين على تصريحات شريف عامر بعد استدعائه للتحقيق

لازالت أزمة الإعلامي شريف عامر ونقابة الإعلاميين تثير الجدل وتُحدث ضجة كبيرة بين الجمهور وذلك بسبب قرار استدعاء مقدم برنامج "يحدث في مصر" للتحقيق عقب حلقته مع الدكتور مبروك عطية.

جاء رد الإعلامي شريف عامر على قرار استدعائه للتحقيق من قبل نقابة الإعلاميين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، مفاجيء للجميع، حيث وجه اعتذاره في البداية للجمهور لأن مقدمة البرنامج ستكون حول مشكلته الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "لن أعلق على كلام شريف عامر والرد سيكون خلال الأيام المقبلة بقرارات وتقدمنا للنائب العام ببلاغات ضد شريف عامر ومبروك عطية".