أسماء أغاني ألبوم مروان بابلو تثير الجدل وخلافه مع «مولوتوف» يعود للساحة

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دوت الخليج يكشف كواليس وراء عودة مروان بابلو

عودة مروان بابلو

يعود مطرب الراب مروان بابلو للساحة الغنائية بعد غياب حيث يستعد لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة الإسكندرية وذلك بعد غياب بالتزامن مع طرحه ألبوم جديد، عقب اختفائه عام، وكان قد فاجيء متابعيه وجمهوره مساء الثلاثاء الماضي بطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بربري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحقق بها نسب مشاهدات عالية، وتصدر بها التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بجانب قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، وفي الوقت نفسه، ينتظر جمهور مطرب الراب طرحه لألبومه الجديد بالكامل، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأغنيات التي سيطرحها مروان بابلو، كما انتشرت صورة بأسماء الأغنيات الخاصة بالألبوم الجديد، ولكن مع شطبهم.

خلاف مروان بابلو ومولوتوف

ويأتي ذلك لزيادة حيرة الجمهور وحماسهم ولكن لفت نظرهم وأثار ضجة كبيرة وجود اسم "ويجز" و"مولوتوف"، وذلك أثارت تساؤلات الجمهور والمتابعين حول عودة تعاون " بابلو" مع مولوتوف، على الرغم من خلافهما الذي أثير منذ فترة.

وكان خلاف مروان بابلو ومولوتوف وقع بسبب طرح الأخير تراك يحمل اسم "ديناميت" دون الاتفاق مع مروان بابلو، وكان القصة بدأت منذ انتشرت أنباء حول قرار مروان بابلو بالاعتزال والتقرب إلى الله حتى أنه حذف كافة أغانيه من موقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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ليطرح بعدها مولوتوف أغنية "ديناميت" التي تجمعه بمروان بابلو على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك أزعج الأخير بصورة كبيرة وتسبب في خلاف بينهما.

ومن ناحية أخرى، يستعد مطرب الراب مروان بابلو للقاء جمهوره وحبيه لايف، عقب عودته إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لحوالي سنة حيث يلتقي الجمهور بحفل غنائي جديد في الإسكندرية بنادي الاتحاد السكندري، يوم 18 مارس الجاري، وتبلغ أسعار تذاكر الحفل حوالي 300 و500 جنيه.