الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

جدة - نرمين السيد - كما أوفد الرئيس السيسى، اللواء إسماعيل هاشم النادى، للتعزية فى وفاة السيد محمود موسى. وأوفد الرئيس كذلك، العميد الدكتور أسامة عبد الله يوسف، للتعزية فى وفاة السيدة جنيفر هيلين عكاشة.

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