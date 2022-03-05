155 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ155 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى فى 19 محافظة خلال فبراير.





وأوضح أن المحافظات هى "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الوادى الجديد، شمال سيناء".

شملت فعاليات المدارس المحاصيل التالية:- القمح ودودة الحشد الخريفية "40 مدرسة"، والفول البلدى "10 مدارس"، والبصل "10 مدارس"، والبطاطس "10 مدارس"، والطماطم "7 مدارس"، وبنجر السكر "8 مدارس"، وقصب السكر "8 مدارس"، والخيار "13 مدرسة"، والفراولة "7 مدارس"، ونخيل البلح "14 مدرسة"، والبازلاء "5 مدارس"، والإنتاج الحيوانى والداجنى "9 مدارس"، والاستزراع السمكى "8 مدارس"، ومطبقى المبيدات "3 مدارس"، والكانتلوب "مدرسة"، والفاصوليا عروة مبكرة "2 مدرسة".

تضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التى تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية فى هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة.

أيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خصوصًا دودة الحشد فى القمح، وسوسة النخيل الحمراء فى نخيل البلح، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة.

وفى الاستزراع السمكى تم التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحة الحوض، وكيفية تغذية الأسماك فى الأعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع، أيضا التوصيات الفنية اللازمة للحصول على إنتاجية عالية من هذه المزارع، وأهم الأمراض التى تصيب الأسماك وكيفية معالجتها، وفى الإنتاج الحيوانى تم التركيز على طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

شارك فى تنفيذ أنشطة هذه المدارس 620 خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، المحاصيل الحقلية، وقاية النبات، أمراض النبات، البساتين، المحاصيل السكرية، الإنتاج الحيوانى، الاقتصاد الزراعى، المعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفى إطار مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وإشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.