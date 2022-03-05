مايا مرسى: مصر تحظى بقيادة سياسية واعية وداعمة ومساندة للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبالها النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برفقة وفد من ممثلى البرلمانيين من 31 دولة من الدول العربية والآسيوية والإفريقية الذين يزورون مصر حالياً لحضور الاجتماع السنوى البرلمانى العربى الآسيوى للسكان والتنمية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالضيوف فى مصر وداخل المجلس القومى للمرأة الذى يعد "بيت المرأة مصرية "، مشيدة بالمساندة القوية من أعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية لخروج قوانين تنصف حقوق المرأة المصرية وخاصة من أعضاء البرلمان من الرجال لكى تحصل على الكوتة وتخصيص نسبة مقاعد للمرأة فى البرلمان.

واستعرضت مرسى جهود مصر فى مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن الدستور المصرى 2014 (وتعديلاته فى عام 2019) أكد على مبادئ المواطنة وضمان الحقوق دون تمييز، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص والقطع بأحقية المرأة فى تولى جميع المناصب دون أى تمييز، ورعاية وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة ، والنساء الأشد احتياجاً كما أكد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تشكيل المجلس القومى للمرأة وبرامجه وأنشطته بجميع محافظات الجمهورية، وقانون تنظيم عمله، لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أطلقها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وأكدت أنها منبثقة عن رؤية مصر 2030، وتتضمن 4 محاور رئيسية هى محور التمكين الاجتماعى ، التمكين السياسى، التمكين الاقتصادى، ومحور الحماية متقاطعين مع محور التوعية والتشريعات.

وقالت إن مصر تبنت مؤخرًا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة فى مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء بإستحداث أول وحدة مجمعة للحمايةِ من العنف ضد المرأة وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقى لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية.

وأضافت أنه يوجد كذلك مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذى يضم شبكة داعمين قانونيين ويقدم خدمات دعم قانونى ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادى القصبى حرصه على أن تتضمن جولات أعضاء المنتدى خلال زيارتهم مصر حاليا زيارة إلى المجلس القومى للمرأة، معربا عن اعتزازه بالمجلس وبرئيسته الدكتورة مايا مرسى التى استطاعت أن تمثل السيدات المصريات بكفاءة عالية وإحداث تغيير كبير.

وأشار إلى قصة كفاح المرأة المصرية للحصول على نسبة مقاعد للمرأة فى البرلمان لتصل إلى 28% وهى أعلى نسبة وصلت إليها، بالإضافة إلى القوانين التى أقرها مجلس النواب والتى أحدثت طفرة فى حقوق المرأة المصرية.

وشدد على أن مصر أصبحت دولة حقوقية تتحدث عن حقوق المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والشهداء والمسنين وغيرهم من فئات المجتمع، والتى ترجمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى.

وفى ختام اللقاء، قدمت الدكتورة مايا مرسى درع المجلس للدكتور عبد الهادى القصبى تكريما لجهوده المتميزة فى دعم تمكين المرأة داخل البرلمان.